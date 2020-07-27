Сериал Богомолова «Хороший человек» раскроет внутренний мир «ангарского маньяка»

Премьера сериала состоится 20 августа на онлайн-платформе Start, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Сериал показывает, как под маской жертвы обстоятельств, невнимательности и предательств окружающих может прятаться зло, цитирует пресс-служба слова режиссера Константина Богомолова. «Ведь наш маньяк мыслит себя именнo жертвoй. Oн несет свoи раны душевные и психические как стигматы, дающие ему правo вершить суд. Oн – фанатик. Oн – бoль. И чтoбы бoрoться с ним, нужнo тoже быть oдержимым и бoльным», – рассказал Богомолов.

Проект будет состоять из девяти эпизодов. По сюжету, в тихий городок Рубежный приезжает молодой московский следователь Евгения Ключевская, которой начальство поручило проверить сведения СМИ о существовании серийного убийцы.

В основе сценария – реальная история Михаила Попкова, в 2015 году приговоренного за 22 убийства к пожизненному заключению. Позже его признали виновным еще в 60 убийствах.

Преступления совершались в городе Ангарске в 1994-2000 годах. При подготовке к съемкам история была значительно изменена, отметил Богомолов.

Роль главного героя исполняет играет Никита Ефремов, следователя – Юлия Снигирь. По словам Ефремова, он сыграл человека, который принял себя и считает, что очищает мир, не испытывая удовольствия от пыток, «видя в них свою миссию».