Богиня в образе летучей мыши указала на сакральный комплекс древних индейцев-сапотеков

Открытие было сделано на вершине горы в Мексике, сообщает Reporter Choice

Археологи и местные жители изучают место, где ранее были найдены руины и резные изображения индейского племени сапотеков. Руины датируются возрастом 2500 лет и дают новое представление о важной культуре, существовавшей в Мезоамерике до прихода конкистадоров.

Открытие было сделано местными жителями из деревни Санта-Крус-Уэуэпякстла, которая находится в штате Пуэбла на юго-западе Мексики. Этот район страны богат историческими руинами и археологическими памятниками. Находки были сделаны на вершине горы Серро-де-Пенья на высоте 1828,8 метра. Путь к руинам проходит по каменистой тропе, на преодоление которой требуется два с половиной часа.

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) были поражены тем, что они нашли на вершине горы. Хосе Альфредо Арелланес, который работает с INAH, заявил: «Предварительные исследования показывают, что на вершине горы была расположена церемониальная зона, окруженная храмами и домами правителей».

На вершине горы находились семиступенчатые пирамиды, общественное пространство, использовавшееся в качестве церемониальной площадки, и площадка для игры в мяч. Здесь играли в пелоту – игру с тяжелым резиновым мячом, которая имела огромное церемониальное значение во всей Мезоамерике.

Исследователи обнаружили в руинах сапотеков две стелы с панелями гравюры, а также ряд более мелких камней с резьбой, которые хорошо сохранились. Найденные 87 символов включают изображения рогатых фигур и животных, в том числе игуан и орлов. Также обнаружена большая женская фигура, изображающая богиню в образе летучей мыши.