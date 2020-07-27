В Удмуртии построят три модельные библиотеки за 25 млн рублей

Об этом сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев в разговоре с ТАСС.

По его словам, учреждения обновятся в Сарапуле, Глазове и селе Сигаеве Сарапульского района. Создание модельных библиотек станет возможным благодаря нацпроекту «Культура», отметил он.

По мнению чиновника, обновленные учреждения будут востребованными культурно-общественными центрами в городах и районах. Средства в республику поступят уже в этом году, добвил Соловьев.

В частности, библиотеки в городе Сарапул и в селе Сигаево получат по 10 млн рублей. Еще 5 млн рублей будет выделено глазовскому учреждению.

«Это центральная городская библиотека имени Крупской в Сарапуле, районная библиотека в Сигаево и центральная детская библиотека в Глазове», – уточнил Соловьев.