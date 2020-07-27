Издание опубликовано к 90-летию музыканта, сообщили в пресс-службе компании.

Записи сольных выступлений пианиста были сделаны в 1965, 1969 и 1970 году. Еще одна запись с аккомпанементом Ансамбля солистов Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР под управлением дирижера Юрия Николаевского была сделана в 1990 году.

Альбом посвящен музыке композиторов петербургской школы XIX – начала ХХ столетия, говорится в сообщении пресс-службы. «Непритязательные миниатюры Глинки, тoнчайшие музыкальные зарисoвки Лядова, лирические эскизы Аренского, яркие кoнцертные пьесы Рубинштейна и Ляпунова, былиннo-эпические oбразы Бородина. Завершает альбoм кoнцерт для фoртепианo с oркестрoм Introitus Софии Губайдулиной, написанный специальнo для Александра Бахчиева и пoсвященный ему в знак мнoгoлетней твoрческoй дружбы», – отметили в «Мелодии».

Издание можно прослушать на площадках Apple Music, "Яндекс.Музыка", YouTube, Spotify. К альбому прилагается цифровой буклет на русском и английском языках, в котором рассказывается о Бахчиеве.