Пушкинский музей и KOCHETKOVA выпустили коллекцию к выставке «От Дюрера до Матисса»

Экспозиция снова открылась 10 июля, сообщает пресс-служба музея.

Выставка охватывает пять веков истории европейского рисунка – с конца XV до середины XX века. Из богатого графического собрания музея отобраны лучшие образцы работ разных национальных школ – итальянской, французской, немецкой, голландской, фламандской и русской.

Экспозиция дает представление о многообразии графических техник, позволяя проследить смену художественных направлений в истории рисунка, которая отразила общие тенденции развития европейского искусства.

Коллекция одежды, созданная к выставке брендом KOCHETKOVA, вдохновлена интересом художников к изображению человека. Дизайнер бренда Алёна Кочеткова в принтах, вышивках и формах предметов коллекции исследует манеру мастеров передавать красоту и хрупкость физического тела, а также различные, порой едва уловимые состояния души.

В коллекцию вошли пижамные костюмы, кимоно, платья, рубахи с принтами, разработанными по мотивам рисунков, представленных на выставке — «Танцующие и музицирующие путти с античным трофеем» Альбрехта Дюрера, «Образ Мадонны, несомый ангелами» Петера Пауля Рубенса, «Обнаженная» Мориса Дэни и «Женский портрет» Юлиуса Шнорра. Основную линию дополняют более демократичные свитшоты и худи, белые джинсовки и футболки оверсайз с вышивками, напоминающими карандашные эскизы. Силуэты коллекции лаконичные и спокойные.

В сувенирных магазинах Главного здания (Волхонка, 12) и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков (Волхонка, 14) представлены свитшоты, худи и джинсовки. Полная коллекция доступна в шоуруме бренда KOCHETKOVA по адресу: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 9.