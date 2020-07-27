Ритмы бразильской самбы и джаза прозвучат в Царицыне

Об этом сообщает пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.

Онлайн-трансляция концерта «Я хочу петь самбу!» состоится 30 июля в 17:00 в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне». Мероприятие посвящено культуре Бразилии и организовано музеем-заповедником «Царицыно» и Национальным фондом поддержки правообладателей при содействии посольства Бразилии в России.

Почетным гостем мероприятия станет посол Бразилии в РФ Товар да Силва Нунес.

Российско-бразильские отношения имеют особую историю, отмечается в сообщении. За период почти двухвекового дипломатического сотрудничества они переживали взлеты и падения, в итоге получив новый виток развития 20 лет назад с подписанием Договора о партнерских отношениях между Россией и Бразилией.

Весомую роль в двустороннем взаимодействии играют культурные связи, характеризующиеся увеличением количества гастролей артистических коллективов, художественных выставок, кинопоказов и музыкальных встреч, венцом которых стало открытие в Бразилии первой и единственной пока зарубежной школы Государственного академического Большого театра (город Жоинвили) и музыкальной школы им. П.И. Чайковского (город Форталеза) при содействии Московской консерватории.

Музыкальная составляющая станет ключевым мотивом и грядущего вечера, который пройдет под ритмы бразильской самбы и джаза, исполненные ансамблем Esh в составе Анны Клесун (вокал), Андрея Красильникова (саксофон), Игоря Надеждина (фортепиано), Дарьи Чернаковой (контрабас), Вартана Бабаяна (барабаны) и других членов коллектива.

Музыкальное направление босса-нова или «самба-джаз», как назвал этот стиль бразильский трубач Клаудио Родити, найдет свое воплощение в произведении Berimbau знаменитого бразильского гитариста Роберту Баден-Пауэлла де Акину, обладавшего удивительной способностью сочетать афро-бразильские элементы с джазом и классикой. Также в ходе онлайн-концерта прозвучат композиции A Noite do nascituro luas («Ночь нерожденных лун»), Menina de verão («Летняя девушка»), A Ra («Лягушка»), Tiro Cruzado («Перекрестный огонь») музыканта Нельсона Анжело и другие работы бразильских авторов, важное место в ряду которых займет сочинение Eu quero cantar do samba («Я хочу петь самбу»).

Вечер бразильской музыки, пожалуй, один из самых мелодичных в истории проекта. Когда бразильцы разговаривают между собой, можно подумать, что они поют. Даже не говоря на португальском, не зная смысла слов, а просто внимая этим ритмичным гортанно-носовым звукам, можно ощутить и услышать музыку бразильских барабанов, пение экзотических птиц или плеск океана у берегов далекой Бразилии.

Приглашаем всех ценителей музыки насладиться оригинальными и многослойными мелодиями страны нескончаемого карнавала. Трансляцию концерта можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» ambassadore.ru.