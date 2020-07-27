Дом дворян Засецких в Вологде отреставрируют за 3-5 лет

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Сейчас идет разработка проекта реставрации, рассказал арендатор дома в разговоре с ТАСС.

Дом дворян Засецких – памятник культуры федерального значения XVIII века и один из старейших деревянных домов Вологды и Русского Севера. Как рассказал инициатор реставрации, известный местный предприниматель и меценат, а также нынешний арендатор дома Герман Якимов, в течение ближайших трех-пяти лет здание планируется отреставрировать, воссоздав там усадьбу с флигелем, каретником и другими постройками.

Работы планируется в сентябре, пояснил он. В настоящее время идут обследования и обсчеты сметы.

«Здание большое, поэтому после реставрации там планируется открыть музей и проводить торжественные мероприятия, к чему дом очень располагает – высота потолков 4,7 м. Дом один из самых старых деревянных в Вологде, да и на всем Русском Севере, ему примерно 240 лет. Сейчас мы делаем дендрохронологический анализ, предварительное подтверждение его возраста есть, но ждем официальные документы», – рассказал Якимов.

Дом будут реставрировать на частные средства, он станет четвертым объектом в Вологде, воссоздаваемым за счет вложений мецената. Ранее был отреставрирован дом купца Черноглазова, получивший название «дом с лилиями» благодаря резным украшениям на дверях здания XIX века.