Линию обороны от сарматов возрастом около 2000 лет нашли под Липецком

Об этом рассказал представитель дирекции по охране культурного наследия региона Артем Клюкойть в беседе с ТАСС.

По его словам, вдоль реки Воронеж липецкие археологи обнаружили систему древних городищ, датируемых началом нашей эры. Городища образовывали линию обороны от набегов завоевателей, которыми в то время были сарматы.

В систему укреплений входили около 10 городищ, расположенных друг с другом на расстоянии одного дня водного пути, около 30-50 км. По словам Клюкойтя, систему городищ пострили местные жители.

Сарматы – древний кочевой народ, с IV века до нашей эры по первые века нашей эры населявший обширные степные пространства Евразии от Дуная до Аральского моря – территорию современных Украины, юга России и Казахстана.

После тщательного изучения берегов реки Воронеж число городищ может увеличиться. Самые крупные городища в этой системы имели площадь в несколько тысяч квадратных метров, в них могли одновременно проживать более полутысячи человек.