На Вологодском городище нашли кошелек, потерянный 500 лет назад

О драгоценной для археологов находке сообщает ИА «Вологда Регион».

Поясной кожаный мешок-кошелек размером 15×15 см оказался пуст, но всё равно был высоко оценен учеными, потому что такие находки встречаются намного реже, чем монеты того времени. Похожие кожаные кошельки, найденные до сих пор, датировались концом XVII — XVIII веками, а этот относится к XV–XVII столетиям.

Судя по внешнему виду кошелька, для стягивания использовался кожаный шнурок, продеваемый через отверстия. Шнурок был найден в 30–ти сантиметрах от кошелька. Кроме того, у кошелька обнаружился оригинальный орнамент в виде тисненых на коже завитков.

В городах Новгородской республики такого рода изделия в эту эпоху назывались кошелями или кошельками, в то время как в Московском или Ростово-Суздальском княжестве — калитой.

По мнению экспертов, кошель-калита вмещал около 150 граммов монет и принадлежал зажиточному человеку. В таких сумочках могли также носить гребни, кресало и небольшие ножи.