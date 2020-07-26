Алтай отметил день рождения Василия Шукшина онлайн-лекциями и викторинами

25 июля актеру, режиссеру и писателю исполнился бы 91 год, напоминает Минкультуры края.

Из-за пандемии коронавируса «Шукшинские дни на Алтае» в этом году, с традиционными масштабными празднованиями и кинофестивалем на горе Пикет не проводятся, отмечается в сообщении. Массовые акции отменены, день рождения классика празднуют в режиме онлайн.

В числе мероприятий – онлайн-лекция Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина, рассказывающая о становлении актера, режиссера и писателя. При этом демонстрируются документы из фондов музея.

На онлайн-площадках также опубликованы ретроспективы «Шукшинских дней на Алтае», а также фестиваля «Характеры». Для ценителей творчества писателя подготовлена онлайн-викторина «А ты бывал в музее Шукшина?», а также викторина по его произведениям.

В рамках акции «Я на улице Шукшина» каждый желающий может прислать фото с улицы имени Шукшина, которые имеются в 80 населенных пунктах РФ и ближнего зарубежья.