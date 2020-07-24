Дом древних горцев на острове в Шотландии датировали возрастом 3400 лет

Археологи провели радиоуглеродное датирование образцов из очага в каменном здании, сообщает The Scotsman.

Как показало исследование, расположенный высоко в горах дом был создан около 1400 года до нашей эры. Его руины были найдены на острове Арран в Глен-Роуз членами горноспасательного отряда еще в 2001 году.

Здание построено на высоте 384 метра над уровнем моря, поэтому является самым высокогорным объектом эпохи бронзового века на острове Арран. Дом был круглым, около шести метров в диаметре, и с очень мощными стенами толщиной 1,4 метра.

Ученым до сих пор не удавалось определить возраст этого сооружения. Круглые каменные дома были у шотландских горцев, но в более позднюю эпоху.

Радиоуглеродное датирование образцов обгоревшей древесины из очага показало, что дом активно использовался около 1400-1300 годов до нашей эры, хотя мог быть построен еще раньше. Пока что ученые полагают, что дом использовался горцами как временное убежище во время охоты на оленей на перевале Боумена.