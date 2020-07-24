На границе Сирии и Турции нашли легендарный город-государство возрастом около 5 тыс. лет

Открытие сделали турецкие археологи, сообщает Daily Sabah.

В ходе раскопок в юго-восточной Анатолии команда из 20 человек, включая шестерых ученых, нашла культурные слои железного и бронзового веков, посреди которых была выявлена монументальная структура. Как показал ее анализ, это был большой дворец.

На этой же территории были найдены оттиски царских печатей, а также две глиняные клинописные таблички с надписями, пока не поддающимися расшифровке. Ученые пришли к выводу, что в древности Ойлум Хойюк был административным центром древнего царства.

Город был точкой пересечения многих торговых путей, удобным для путешественников. Именно в этой местности заканчивается Анатолийское плато и начинается Сирийская равнина.

По мнению ученых, Ойлум Хойюк – затерянный город-государство, упоминания о котором встречаются во многих исторических источниках. В одних клинописных табличках он упоминается как мощный город Улисим (Уллис), процветавший примерно около 3000 года до нашей эры. В хеттских и египетских источниках около 2000 года до нашей эры этот город называется Куильзила и Укулзат.