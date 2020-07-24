Роспотребнадзор запретил поющим артистам приближаться друг к другу на сцене

Рекомендации подготовлены совместно с Минкультуры РФ, сообщает сайт Роспотребнадзора.

В соответствии с правилами театры и концертные площадки по возвращении к работе должны отменить спектакли и концерты с массовыми сценами. Кроме того, во время репетиций артисты должны соблюдать социальную дистанцию.

Перед открытием театры и концертные залы все должны пройти дезинфекцию, а в работе со зрителями работники театра должны надевать маски и перчатки. При этом артисты обязаны носить маски только вне сцены, а репетировать и выступать на спектаклях они могут и без них.

Поющие, а также «выразительно говорящие» артисты должны соблюдать дистанцию не менее четырех метров. Что касается спектаклей с хоровыми и массовыми сценами, такие постановки придется исключить из репертуара, говорится в документе.

Во время концертов и репетиций не допускается обмен барабанными палочками, инструментами или деталями инструментов, а также аксессуарами. Зрители допускаются на площадку мероприятия только в масках или респираторах, отмечается в публикации.