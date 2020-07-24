Калягин обвинил Беглова в разрушении культуры Санкт-Петербурга

Письмо председателя Союза театральных деятелей России опубликовано на сайте организации.

В своем обращении глава союза комментирует попавшее в СМИ письмо Комитета по культуре Санкт-Петербурга, согласно которому его подведомственные учреждения должны провести сокращение штатов на 10%.

«Меня потрясло, что Ваше решение о сокращении аппарата чиновников было так чудовищно откорректировано, и в результате возникает Поручение Губернатора, согласно которому Комитет по культуре Санкт-Петербурга рассылает в свои подведомственные организации (театры, музеи, библиотеки и т. д.) директиву, требуя от руководства в кратчайшие сроки предоставить предложения по сокращению своих сотрудников», – пишет Калягин.

Глава Союза театральных деятелей России задается вопросом о том, неужели в сокращении штатов нуждаются именно эти организации.

«Неужели сокращение сотрудников с нищенскими зарплатами – энтузиастов, посвятивших свои жизни любимому делу, поможет городскому бюджету? А почему бы не сократить аппарат чиновников, чьи оклады в разы превышают заработки людей, работающий в области культуры?» – вопрошает артист.

По словам Калягина, решение петербургских властей вызывает у него недоумение, так как оно является абсурдным.

«Мне звонят со вчерашней ночи не только коллеги из Санкт-Петербурга, но и все люди театра из разных российских городов. Возмущено все театральное сообщество. И это тем более странно, что Президент России Владимир Владимирович Путин как раз говорил о том, что в сегодняшней ситуации недопустимо сокращение сотрудников в бюджетных учреждениях», – напомнил Калягин.

В завершение письма глава союза указывает, что исполнение поручения Беглова может повлечь непоправимые и катастрофические последствия для культурной жизни Петербурга.

«Вы, не побоюсь этого утверждения, таким образом разрушаете культуру Санкт-Петербурга, и делаете это по хорошо известной и отработанной схеме: уменьшить субсидии, сократить штат, а что дальше? Заветная цель будет достигнута? Станет меньше театров, и в итоге северная столица потеряет свое значение культурной столицы России...» – заканчивает письмо Калягин.