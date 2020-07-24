Никас Сафронов провел для медиков мастер-класс на крыше своей квартиры

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Художник обучил специалистов основам рисования, сообщает «Вечерняя Москва».

Акция прошла в четверг, 23 июля. Выйдя на крышу собственной квартиры в Брюсовом переулке, Никас Сафронов провел для специалистов из небольших больниц, в которых лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, авторский мастер-класс. Таким образом художник хотел выразить медикам свою благодарность.

В организации мероприятия приняли участие сотрудники территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области, а также представители проекта «Крыши и выше».

Художник обратился к медикам, которые работали в «красной зоне», со словами благодарности за их самоотверженность и профессионализм.

«Врачи – это люди, достойные всяческих похвал и наград. В знак благодарности мы вручили им электрические чайники последней модели, зонты и маски, на которых изображены мои картины», – сказал Никас Сафронов. На мастер-класс на площадке его крыши с панорамным видом на центр столицы пришли восемь врачей и работников скорой помощи, говорится в сообщении издания.