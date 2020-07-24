Koktebel Jazz Party назвал первых участников нового сезона

18-й сезон фестиваля пройдет в Коктебеле с 21 по 23 августа, сообщили организаторы.

В числе российских участников Koktebel Jazz Party-2020 такие коллективы, как Большой джазовый оркестр под управлением российского трубача Петра Востокова, звездный ансамбль Якова Окуня, ансамбль Бразильского джаза Esh, трио Народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина и Мариам Мерабова.

В программу войдут выступления патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, в составе Bril Family, биг-бэнда Сергея Головни, народного артиста России Игоря Скляра с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее группы «Лютый бенд» и других.

В Koktebel Jazz Party-2020 примут участие и зарубежные исполнители. По традиции, их имена представят в день открытия, 21 августа. Звезды мирового джаза поучаствуют в программе «Джаз со скоростью света» в формате телемоста.