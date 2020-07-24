В Иерусалиме нашли огромный административный комплекс возрастом 2700 лет

Об открытии ученых сообщает Times of Israel.

Находку сделали археологи, ведущие раскопки у нового здания посольства США в Иерусалиме, в районе Арнона. Раскопанный археологами комплекс был действующим во времена Иудейского царства.

Это было множество складов, занимавших огромную площадь. Предназначение комплекса удалось установить по найденным при раскопках оттискам, сделанным печатями с царскими символами и надписями.

Как стало ясно ученым, склады предназначались для хранения налогов в форме продуктов, собранных во времена Первого Храма в качестве десятины для царей Езекии и Манассии. В структуре товарных налогов преобладали вино и оливковое масло.

Найденная коллекция оттисков времен Иудейского царства стала одной из самых больших. Надписи были типовыми и сопровождались особыми символами, например: «принадлежит царю».