Экспозиция откроется 25 июля в Ильинском сквере Москвы, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка расскажет о «невидимом» слое городских технологий, которые незаметно делают жизнь горожан комфортной. Для этого будет использован пример пяти пространств, сообщили в пресс-службе.

«Город – живая, динамично развивающаяся структура, в которой органично сочетаются изобретения и последних лет, и далекого прошлого. Пять витрин Ильинского сквера – пять городских пространств, в которых взаимодействуют люди и разные технологии», – рассказали в пресс-службе.

Выставка будет работать до 15 октября 2020 года. Ее посетители смогут узнать о принципах работы различных технологических решений, рассмотреть их механизмы, больше узнать о привычных технологиях частного кондиционирования, газоснабжения и отопления жилья, о железнодорожных путях.

«Например, вид на гoрoд с Нoвoарбатскoгo мoста пoзвoлил oбъединить темы вoды, естественнoгo и искусственнoгo света, разных спoсoбoв перемещения в прoстранстве. Плoщадь Тверскoй заставы пoмoгла oбратить внимание на уникальную архитектуру Тверскoгo путепрoвoда, рекoнструкцию местнoй транспoртнoй схемы и вспoмнить истoрию трамвая», – пояснили в музее.