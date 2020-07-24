«Царское Село» представило охотничий рог дона Луиша, сына Счастливого

Об открытии выставки сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Экспозиция заработала 23 июля в павильоне «Арсенал», который находится в Александровском парке музея-заповедника «Царское Село». Выставка «Рыцарские олифанты из собрания Государственного Эрмитажа» представляет два раритета XVI века – олифанты (охотничьи рога) из слоновой кости, которые хранятся в Эрмитаже и когда-то входили в коллекцию царскосельского Арсенала.

На раструбе одного из рогов выполнена рельефная надпись IMFAMTE DOM LVIS (инфант дон Луиш), ниже с одной стороны – герб Португалии, с другой – крест ордена Христа и армиллярная сфера (астрономический инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил). Первые упоминания об этом олифанте встречаются в 1646 году в книге «Датские памятники» медика, коллекционера и натуралиста Оле Ворма.

Заведующий Арсеналом Флориан Жиль в одной из публикаций сообщает, что дон Луиш был вторым сыном португальского короля Мануэля I, прозванного Счастливым, и отцом Антонио приора Крату, который некоторое время был признан как португальский король.

Второй олифант, представленный на выставке, похож по характеру резьбы и по изображениям на рог дона Луиша. По стилистическим признакам оба олифанта можно отнести к изделиям одной мастерской.

Режим работы: с 10 до 18 часов (вход в экспозицию до 16. 30), выходной день – понедельник.

Продажа билетов – онлайн по сеансам. Нераспроданные билеты на текущую дату поступают в продажу в кассу павильона. Вход по пять человек каждые 15 минут. Экскурсия с предоставлением аудиогида. Для получения аудиогида необходимо оставить залог: 1000 рублей или документ, удостоверяющий личность.

Выставка работает до 11 октября 2020 года.