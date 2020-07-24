Третий сезон московского проекта «Музыка на крыше» начнется 2 августа

Концерты будут идти дважды в неделю до 13 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках сезона москвичи и гости столицы смогут послушать живую музыку на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Всего запланировано 13 концертов, они будут идти по четвергам и воскресеньям, цитируются в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Откроется третий сезон проекта выступлением группы Sirotkin. Музыка в стиле инди-рок будет звучать 2 августа в 20:00 по московскому времени. Порядок дальнейших выступлений будет освещаться на сайте проекта.

Команды проекта будут исполнять композиции в стилях рок, инди-рок и джаз. Чтобы обеспечить безопасность зрителей, в этом сезоне будут продаваться только половина билетов на концертную площадку, и гости смогут расположиться на расстоянии друг от друга.