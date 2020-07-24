Главный приз кинофестиваля «Горький fest» получил фильм «Альфаромео»

24.07.2020
Церемония прошла в четверг в Нижнем Новгороде и транслировалась в соцсети «ВКонтакте».
Жюри присудило главный приз IV Фестиваля нового российского кино короткометражному документальному фильму режиссера Радика Рахимова, сказал Корешков.
Главным героем фильма является мужчина, стремящийся вернуть расположение бывшей возлюбленной для того, чтобы вернуть себе самооценку. Режиссер фильма Радик Рахимов признался, что это его первая картина.
Приз за вклад в современный кинематограф получил продюсеру Сергей Сельянов, работавший с режиссерами Алексеем Балабановым и Александром Рогожкиным. «Без этого человека не было бы современного кинематографа, который мы знаем и любим», – сказал президент фестиваля, актер Михаил Пореченков.