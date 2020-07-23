Неандертальский ген причиняет страдания его носителям

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Current Biology.

Как выяснили генетики, один из генов, унаследованных современными людьми от неандертальцев, кодирует ионный канал, который отвечает за ощущение боли. Сегодня доступны несколько высококачественных геномов неандертальцев, которые активно изучают биологи, выявляя генетические особенности и изменения в отдельных генах неандертальцев, а также их влияние на современных людей.

Как выяснили немецкие ученые Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге вместе с коллегами из Каролинского института, обнаруженный у некоторых людей ген кодирует натриевый ионный канал Nav1.7, который инициирует ощущение боли.

Изучив результаты огромного популяционного генетического исследования, проведенного в Великобритании, ученые выяснили, что британцы с «неандертальским» вариантом ионного канала составляют около 0,4 процента населения и действительно испытывают более сильную боль, чем другие.

Наличие «неандертальского» гена, дающего этот вариант ионного канала, заставляет людей испытывать боль так, как если бы они были на восемь лет старше, сообщил в пресс-релизе Института эволюционной антропологии доктор Хьюго Зеберг. По его словам, по сравнению с современным вариантом «неандертальский» ген вызывает три аминокислотных различия в ионном канале. Благодаря им он легче активируется, поэтому унаследовавшие его люди сильнее чувствуют боль, говорится в исследовании.