Найденные в Зарядье артефакты на месте средневековой таможни передадут в музеи

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Археологи Российской академии наук отреставрировали находки, сделанные в 2015 году. Среди них – фрагменты бронзового зеркала с надписью на арабском языке, бронзовая накладка на одежду в виде двух волков, которые смотрят друг на друга, и другие предметы. По мнению ученых, находки датируются XIV–XVI веками.

В древности район «Зарядья» был оживленным торговым центром столицы, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. По его словам, находки – мелкие бытовые предметы, которые теряли в пути купцы и путешественники.

Важной находкой стала свинцовая пломба от рулона сукна из Фландрии. Такие пломбы использовали, чтобы подтвердить качество европейских товаров, а также оплату таможенных сборов.

Специалисты отреставрировали для музеев нательную медную икону с образом святого Николая и бронзовый нательный крестик с распятием. Всего на месте парка «Зарядье» было найдено около 350 предметов быта XIII–XV веков, в частности берестяная грамота XIV века, все это будет передано в фонды московских музеев.