В Большом Московском цирке нашли стальную защиту на случай покушения на Брежнева

Об этом сообщает пресс-служба цирка.

Железные пластины, предназначенные для защиты генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, были обнаружены в ходе строительных работ в цирке на проспекте Вернадского.

Две металлические пластины толщиной 7 миллиметров были вмонтированы в деревянные перила. Об их существовании сотрудники цирка не подозревали более 40 лет, говорится в сообщении.

В архивной строительной документации такие элементы не значились, что говорит об их секретности. В пресс-службе отметили, что Леонид Брежнев очень любил цирк, и он был достроен именно благодаря ему.

«Начавшееся в 1964 году строительство затянулось. Виновными в задержке признали завод "Знамя труда", который вовремя не поставил панели кровли купола. Неизвестно, когда бы завершилось строительство, если бы однажды мимо цирка не проезжал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Oн пoинтересoвался, чтo этo за дoлгoстрoй. Ему oбъяснили, чтo стрoится цирк, нo финансирoвания не хватает. Брежнев распoрядился найти деньги, и в рекoрдные срoки здание ввели в эксплуатацию», – сообщили в цирке.

Специально для Брежнева был построен подземный гараж, откуда в правительственную ложу можно было подняться на секретном лифте. Таким образом Брежнев беспрепятственно попадал на представление, минуя фойе и посторонних людей.