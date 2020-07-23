В Багдаде похитили женщину - куратора молодых иракских художников

Об инциденте сообщает The Art Newspaper Russia по информации европейских СМИ и иракских активистов.

Нападение произошло в центре Багдада, когда немецкий куратор и арт-менеджер Хелла Мевис вышла из своего офиса в центре города. К ней подъехали два автомобиля, из которых вышли неизвестные мужчины и затолкали ее в машину.

Мевис родилась в Берлине, жила в Багдаде с 2012 года, где принимала участие в организации независимой художественной группы «Таркиб» и работала в культурной институции «Байт Таркиб», поддерживающей молодых иракских художников.

Одной из своих главных задач организация объявила «создание безопасного пространства для молодежи и женщин Багдада, в которых они могут воплощать свои идеи на выставках, в публичных выступлениях, на тренингах и мастер-классах». По сведениям Frankfurter Allgemeine Zeitung, Хелла Мевис также сотрудничала с Гете-институтом.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас объявил на пресс-конференции о создании оперативного штаба для расследования инцидента при его ведомстве. Министерство начало работать над этим делом, заявил он.