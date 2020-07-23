Сквер в Петербурге назовут именем капитана-покорителя Северного полюса

Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Сквер на Васильевском острове, расположенный на Капитанской улице между Морской набережной и улицей Кораблестроителей, получит имя капитана Юрия Кучиева, первым в мире достигшего Северного полюса на атомном ледоколе. Соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

Юрий Кучиев (1919-2005) был капитаном атомных ледоколов «Ленин», «Россия» и «Арктика». В 1977 году его ледокол «Арктика» первым в мире достиг Северного полюса.

В 2019 году в день столетия со дня рождения капитана в Петербурге была установлена мемориальная доска в его честь. Тогда же топонимическая комиссия рекомендовала присвоить имя полярника указанному скверу. В этом районе города встречаются и другие улицы, названные в честь полярных исследователей, в том числе В. Беринга, А. Чирикова и Б. Вилькицкого.