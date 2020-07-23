Малолетний посетитель «Царского Села» уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

О происшествии сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Инцидент произошел 22 июля в Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» на Камероновой галерее, где малолетний посетитель сбросил с пьедестала бронзовый «бюст умирающего гиганта» XVIII века. Бюст затылком упал на мраморный пол и получил серьезные повреждения, говорится в сообщении.

По утверждению отца ребенка, мальчик уронил бюст«по неосторожности». На месте происшествия был составлен акт, который зафиксировал сколы и трещины, из которых особенно опасна горизонтальная трещина по окружности головы.

Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи. Родителям мальчика предстоит возместить затраты на реставрацию.

Бюст умирающего гиганта был выполнен в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств мастером Эдамом Гастклу, который изготовил отливку с античного оригинала. В связи с инцидентом Музей-заповедник «Царское Село» в очередной раз обращается к посетителям и призывает бережно относиться к бесценным памятникам.