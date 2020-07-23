За пиратскую съемку в кинотеатрах могут начать штрафовать на 100 тыс. рублей

Об этом рассказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в разговоре с журналистами.

По ее словам, запрет на видеосъемку демонстрируемых в кинотеатрах фильмов или их фрагментов содержится в проекте изменений в закон о господдержке кинематографии, который Минкультуры внесло в правительство.

Любимова отметила, что речь не просто о полном запрете на любую форму съемки в кинотеатрах, так как к этим предупреждениям перед каждым фильмом люди уже привыкли. Министр отметила, что люди должны понимать опасность даже простых игр с телефонами, которые могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тысяч рублей.

«Ведь если вы осуществляете съемку фрагмента, снимаете себя в каком-то ролике, то это тоже является вашей съемкой внутри кинотеатра, особенно, когда идет фильм», – подчеркнула министр.

Проект федерального закона в ближайшее время будет выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, добавила Любимова.