Массовые увольнения работников искусства грозят превратить Британию в «культурную пустыню»

Об этом заявили парламентарии страны, который цитирует газета The Independent.

Доклад о ситуации в сфере культуры в Британии подготовил парламентский комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. В нем британские парламентарии высказывают опасения, что страна может стать «культурной пустыней» из-за массовых увольнений работников сферы искусства в связи с закрытием культурных учреждений в период пандемии коронавируса.

По мнению авторов, правительство страны слишком долго не признавало реальный масштаб угрозы, которая нависла над культурными учреждениями Британии. Они приветствовали решение правительства о выделении на поддержку культурных учреждений около 1,57 млрд фунтов стерлингов, однако решение принято слишком поздно, так как многие галереи и культурные центры уже закрылись окончательно, отмечается в докладе.

Авторы раскритиковали решение правительства помочь профессиональному футболу на фоне отсутствия достаточной поддержки театров.

«Каждый год театры посещает больше людей, чем футбольные матчи, однако для возобновления профессионального футбола было предпринято значительно больше мер, чем содержит дорожная карта правительства для открытия театров», – цитирует издание авторов доклада.