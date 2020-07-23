Билли Айлиш рассказала об эволюции своей веры в Бога

Американская исполнительница поделилась историей своих убеждений, сообщает NME.

В новом эпизоде своего подкаста "me & dad" на платформе Apple music Айлиш рассказала своему отцу Патрику О'Коннеллу и слушателям о том, как изменились ее религиозные убеждения с годами.

По словам исполнительницы, ее семья не была религиозной, и девочка не была знакома с верующими людьми. Несмотря на это, в детстве она по какой-то причине была «невероятно религиозной» и была такой несколько лет, поделилась Айлиш.

Однако в какой-то момент по причине, непонятной ей самой, исполнительница резко перестала верить в Бога, призналась она. Пережив и этот период, она начала интересоваться разными верованиями, и сейчас относится к религии нейтрально, подчеркнула певица.

По словам Айлиш, ей нравится обсуждать тему убеждений и пытаться понять верующих, в том мотивы, которые побуждают их религиозных убеждений. «Мне кажется важным уважать мировоззрение других людей и не осуждать их за то, во что они верят», – заявила поп-звезда.