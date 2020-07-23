В Швейцарии нашли средневековую матрицу для литья крестов с изображением Христа

Об открытии археологов сообщает The History Blog .

Находку сделали ученые в ходе археологических раскопок в городе Кур кантона Гризон. Исследователи нашли остатки ювелирной мастерской, в которых лежала крайне редкая форма для изготовления украшений и религиозных амулетов.

В средние века здесь располагался развитый ремесленный район, в котором работало немало ювелиров, считают эксперты. Литейная форма почти правильной квадратной формы имеет размеры 9х8,3 сантиметра и толщину три сантиметра. На одной из её сторон вырезаны две матрицы христианской иконографии для литья распятия с Христом и для круглой подвески с крестиком в центре.

Вторая стороны формы содержит матрицу для изготовления круглой подвески меньшенго размера, а также подвески в форме орла и сережки, украшенной неразборчивой надписью или орнаментом.

Ученые датировали артефакт IX-XI веками нашей эры. Ранее в этом районе были найдены остатки поселений и гробницы, а также металлургический шлак, фрагменты стекла и проволоки из цветных металлов, фрагменты инструментов и костей животных, в основном лошадей, следы отходов производства и сырья резчиков.