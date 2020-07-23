Минкультуры сделает всё для поддержки кинобизнеса, несущего потери из-за пандемии

Об этом заявила Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Калугу.

По словам министра культуры, ведомство создаст все условия для поддержки кинобизнеса. По ее словам, ведомство работает «вместе с сетями», реагируя на просьбы профессионального сообщества.

На 1 августа уже назначен показ фильма «Хэппи-энд», отметила министр в ответ на вопрос о том, смогут ли кинотеатры открыться 1 августа. По ее словам, задачу создать все условия для помощи бизнесу ставит перед ведомством вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Минкультуры РФ обязано помочь кинобизнесу вернуть российскому кино в кинотеатры, а зрителю – встретиться с долгожданными релизами, отметила Любимова. По ее словам, экономисты заняты подсчетом необходимых показателей, обсуждаются показы ретроспектив, свои идеи есть у каждого дистрибьютора.