Индейцы не были первооткрывателями Америки

Об исследовании ученых рассказывает The G uardian.

В ходе обследования пещеры Чикиуйте в центре Мексики археологи обнаружили древнейшие следы присутствия человека в Новом Свете, из которых следует, что первые представители Homo sapiens проникли на континент как минимум 30 тысяч лет назад.

«Мы десятилетиями яростно спорили о том, когда в Америку проникли первые люди. Находки в пещере Чикиуйте, которую можно называть "древнейшей гостиницей Нового Света", вызовут еще больше дебатов. Это вызвано тем, что сохранившиеся здесь следы людей примерно на 15 тысяч лет старше, чем предполагаемое время появления человека в Мексике», – рассказал соавтор исследования, профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев.

Ученые считают, что люди проникли в приполярные регионы Северной Евразии от 17 до 24 тыс. лет назад, когда завершилась последняя эпоха оледенения. В течение следующих десяти тысячелетий предки современных коренных народов Сибири покорили территорию Евразии и Северной Америки, сформировав десятки уникальных культур.

До недавнего времени историки полагали, что предки современных индейцев попали в Северную Америку из Южной Сибири и Алтая около 14-15 тыс. лет назад в ходе одиночной волны миграции. Однако археологические открытия и расшифровка ДНК древних индейцев, проведенная Виллерслевом и его коллегами, доказала неправильность этой версии.

В ходе исследования пещеры Чикиуйте в горах Астильеро в центре Мексики археологи нашли там орудия труда, обожженные кости животных, кострища и разный мусор, оставленный людьми на древней стоянке. Неожиданностью стал возраст многих находок, попавших в почву от 25 до 30 тысяч лет назад.

«У нас нет сведений о том, кем были эти люди, откуда пришли и куда направлялись. Все это пока представляет для нас абсолютную тайну. Раньше мы ошибочно считали, что современные индейцы Америки являются потомками первых ее обитателей, но наши раскопки показывают, что не они были первыми народами Нового Света», – подчеркнул профессор мексиканского Университета Сакатекаса Кирпиан Арделеан, возглавлявший команду археологов в пещере.