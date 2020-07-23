Любимова назвала достижимым трехкратный рост посещаемости культурных акций к 2030 году

Об этом министр культуры заявила в разговоре с журналистами.

За период самоизоляции произошел скачок посещаемости онлайн-ресурсов учреждений культуры, отметила Любимова. По ее словам, это позволяет считать достижимым увеличение в три раза посещаемости культурных учреждений к 2030 году.

«Я полагаю, эта цифра реальна, и мы берем на себя обязательства в этот момент, не делая каких-то популистских заявлений», – подчеркнула министр. По ее словам, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ранее сделавший подобное заявление, основывался на совместной работе с ведомством, а также на анализе первых итогов первого года работы нацпроекта «Культура».

«Мы понимаем прекрасно, что когда мы говорили раньше о посещениях в привычной нашей форме - это покупка билета, приход в музей, посещение библиотеки или это посещение театра или кинотеатра», – отметила Любимова. По ее словам, нельзя игнорировать миллионы людей, пользующихся онлайн-ресурсами учреждений культуры, который значительно расширили свое вещание в период самоизоляции.