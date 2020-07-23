Древние греки делали в храмах пандусы для инвалидов

Античная архитектура адаптировалась для маломобильных граждан, пишет журнал Antiquity.

Как выяснили ученые, уже около 2400 лет назад жители античной Греции заботились о маломобильных гражданах, создавая в своих святилищах и здравницах пандусы. К такому выводу пришли археологи, которые изучили 11 небольших каменных пандусов в святилище Асклепия, датированном VI веком до нашей эры.

Многие древнегреческие храмы были снабжены пандусами, хотя археологи до сих пор принимали их за жертвенные алтари. Как выяснили археологи, пандусы появились после реконструкции храма Асклепия, в который люди приходили за помощью в болезнях.

Храм был построен в IV веке до н. э. в Эпидавре – древнегреческом городе, руины которого находятся в современном регионе Пелопоннес.

Святилище Асклепия содержало как храмы, так и здания лечебниц, и было одним из основных мест, куда стекались страдающие недугами со всей Древней Греции. В 370 году до н. э. комплекс реконструировали, расширив его территорию и оборудовав 11 каменных пандусов на девяти сооружениях.