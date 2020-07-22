Владимирская область примет III Всемирные Дельфийские игры

Об этом сообщил директор исполнительного комитета национального Дельфийского совета Артемий Понявин.

По его словам, руководство национального Дельфийского совета и администрация Владимирской области решили провести в регионе III Всемирные Дельфийские игры в 2021 году. Об этом чиновник заявил в ходе рабочей поездки в регион.

По его словам, получив от руководства региона предложение о проведении международных игр, представители Дельфийского света с благодарностью его приняли. В ближайшее время будет подготовлено соответствующе соглашение, пояснил журналистам губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

«Мы уже дoгoвoрились принципиальнo, oсталoсь oбсудить детали, тoнкoсти, специфику, ну и перейти уже к салюту. У нас культурные традиции, истoрия, oгрoмный туристический пoтенциал, кoтoрый сейчас требует и жаждет активнoгo участия пoсле непрoстых сoбытий, пoэтoму, я думаю, у нас все пoлучится», – подчеркнул глава региона.

Всемирные Дельфийские игры под патронатом Совета Европы и президента Всемирного совета греков за рубежом Константиноса Паппаса состоялись в декабре 2000 года в Москве. В 2008 году игры прошли в Саратове, однако состязания 2020 года в Омске были перенесены на ноябрь из-за коронавируса.