В галерее «Триумф» откроется выставка звуковых скульптур Сергея Филатова

Об этом сообщает пресс-служба выставочного пространства.

Выставка получила название «Две точки на гладкой черной поверхности». Она заработает 30 июля, сообщает пресс-служба.

Экспозицию составят новые звуковые скульптуры Филатова и работы, переосмысленные художником для пространства галереи, отмечается в сообщении. Девять инсталляций раскроют «звуковой потенциал объектов и вещей», продемонстрировав различные способы взаимодействия со своим контекстом.

Звучание скульптуры «СоноКонтур», как утверждается в сообщении, ассоциируется с храмовым колокольным перезвоном, что призвано вернуть внимание слушателя в текущий момент. «Цепочки пузырьков в резервуарах скульптуры "Восходящий поток" создают звуковые текстуры в результате взаимодействия воды и воздуха», – отметили в пресс-службе.

В экспозиции представлена и графика автора из цикла «Знаки на пути», а также серия живописи «Горизонт вечности». Аудио и визуальные работы демонстрируют единство творческого метода автора, отметили в пресс-службе.

Выставка будет работать до 30 августа. Для нужно зарегистрироваться на сайте.