Об этом рассказала журналистам в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, Минкультуры РФ поддержит прокат российских фильмов, которые будут представлены публике на первых этапах возобновления работы кинотеатров. Сейчас в министерстве определяют список получателей поддержки.

«Этo oчень важная истoрия. Есть нескoлькo картин, кoтoрые уже гoтoвы и ждут выхoда. Сейчас мы oпределяем, какие этo будут картины сo стoрoны Минкультуры, первые семь продюсеров будут поддержаны», - пояснила Любимова. Прием заявок начался с 22 июля, добавила министр.

В рамках программы поддержки организации кинематографии получат субсидию до 10 млн рублей на прокат национального фильма, отметила Любимова. Поддержку получат картины, которые выйдут в прокат первыми после возобновления работы кинотеатров.

По словам министра, в начале проката зрителей ждут легкие романтические комедии. Это связано с тем, что зрители, уставшие сидеть дома, вряд ли готовы к тяжелым драмам, отметила Любимова.