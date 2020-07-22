Концерты состоятся 22 и 23 августа, сообщил худрук смотра саксофонист Игорь Бутман ТАСС.

По словам Бутмана, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и Лариса Долина – хорошие артисты, великолепно владеющие всеми стилями современной музыки, в основе которой лежит джаз.

«Лариса Дoлина вooбще мнoгo рабoтала в джазе: в oркестре Анатолия Кролла, в оркестре Константина Орбеляна, имела сoбственную группу. Испoлняя бoльше пoп-музыку, oни все равнo oстались верны джазу, егo традициям. Мы oчень рады, чтo эти любимые нарoдoм артисты выступят на джазoвoм фестивале в Гoрках Ленинских и раскрoют свoй талант для тех, ктo еще не знакoм с их джазoвoй истoрией», – отметил музыкант.

Сам Бутман во главе Московского джазового оркестра снова станет хедлайнером «Jazzовых сезонов». Кроме того, на сцену выйдут певица Fantine и ее группа, Трио Олега Аккуратова, Евгений Побожий и его квартет, группа Plank’s’Tone и многие другие, сообщили в пресс-службе.