Поврежденную вандалами скульптуру «Дед Мазай и зайцы» вернут в московский «Музеон»

Об этом пресс-служба Парка Горького сообщила РИА Новости.

Фрагменты поврежденной скульптурной композиции будут заново отлиты из бронзы и смонтированы на скульптуре, после чего она вернется в «Музеон», говорится в сообщении.

Композиция художника Александра Таратынова представляет собой лодку, в кормовой части которой находится фигура деда Мазая с веслом, на передней и задней лавке – фигуры зайцев.

В августе 2018 года выяснилось, что скульптура испорчена вандалами, которые оторвали зайцам уши. В октябре 2019 года скульптурная композиция отправилась на реставрацию в литейную мастерскую ее автора Александра Таратынова.

В ходе работ отдельные фрагменты скульптуры отлили из бронзы. По завершении комплекса реставрационных мероприятий скульптура будет возвращена в парк, рассказали в пресс-службе.