Письмо Солженицына IV съезду Союза писателей СССР выставили на торги за 100 тыс. рублей

О предстоящем аукционе сообщила пресс-служба аукционного дома PIONER & Co.

Оригинал письма писателя от 16 мая 1967 года выставлен на благотворительные торги, которые пройдут 28 июля. Письмо является одним из самых известных документов эпохи, напомнили в пресс-службе.

Всего было около 200 экземпляров этого письма, направленного писателем лично участникам съезда – членам Союза советских писателей, а также в редакции литературных журналов и газет.

Конкретный экземпляр, выставленный на аукцион, был адресован советскому писателю, главе московского отделения союза Сергею Смирнову, и все эти годы хранился в его семье. Лот предоставил дому его потомок, журналист Константин Смирнов.

«Историю нашей страны можно изучать по учебникам, а можно - при помощи таких знаковых документов. По нашим сведениям, это письмо ни разу не выставлялось на российских аукционах, а тем более на благотворительных», – отметил основатель аукционного дома PIONER & Co Павел Морозов.

Целью благотворительных торгов является сбор средств для российской журналистки Елены Кузьменко, перенесшей заболевание коронавирусом. Лоты представили друзья и коллеги журналистки, в том числе Дмитрий Быков, Виктория Токарева, Юрий Феклистов, Лариса Рубальская, Вера Павлова и другие.