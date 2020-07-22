Археологи нашли в центре Устюжны старинные перстни и пряжка с драконами

О результатах раскопок в столице Вологодской области сообщает «СеверИнформ».

Находки были сделаны в ходе исследования культурного слоя, в соответствии с законом предварявшего благоустройство территории в исторической части города и строительство фонтана. Ранее для этого отсюда был перенесен памятник Ленину, говорится в сообщении.

В результате археологи нашли артефакты, датированные периодом с 15-17 столетия. В числе находок оказалась ременная пряжка в форме пластины из бронзы с изображениями драконов, а также нательные кресты, подвески, кольца, пуговицы, монеты 17–20 веков, и даже лапти и кожаная обувь.

Хотя специалисты возлагали большие надежды на найденный свиток бересты, их ждало разочарование – на нем не обнаружилось никаких письменных знаков.

В ходе раскопок также были открыты фундаменты деревянных зданий, построенных в начале 18 века. Сейчас работы археологов завершены, но они будут продолжать наблюдать за ходом реконструкции, сообщает издание.