Русский музей открыл первый музейный онлайн-кинотеатр

Видеоколлекция музея будет доступна пользователям Сети круглосуточно, сообщила пресс-служба музея.

В течение периода самоизоляции Русский музей выходил в прямой эфир каждый будний день, программа онлайн-трансляций музея включала лекции, экскурсии, открытые показы и встречи с художниками, а также программы для детей, анонсы цифровых проектов и творческих конкурсов. Сегодня музей вновь открывает свои двери для посетителей, поэтому онлайн-трансляции Русского музея также входят в привычный режим. Встречи с онлайн-аудиторией будут проходить один-два раза в неделю, говорится в сообщении.

Для желающих постоянно оставаться на связи с Русским музеем, изучающих русское изобразительное искусство и ценящих интеллектуальный культурный досуг, Русский музей разработал Медиапортал Русского музея (media.rusmuseum.ru).

Это первый музейный онлайн-кинотеатр, в котором сегодня представлено более 150 разнообразных видеоресурсов музея – фильмы, лекции, презентационные ролики, посвященные истории русского изобразительного искусства, истории и коллекции Русского музея, творчеству отдельных художников и выставкам Русского музея, говорится в сообщении.

Первая премьера Медиапортала – цикл видеофильмов Генерального директора музея Владимира Гусева «Век Русского музея», который впервые представлен широкой аудитории в полном объеме. 22 июля в прямом Генеральный директор музея расскажет о новых планах и проектах Русского музея, о цикле фильмов, посвященных музейной коллекции, о новой книге «Русский музей. Простые истории», о сотрудничестве с телеканалом «Культура» и о многом другом.

Кроме видео, подписчиков Медиапортала ждут тесты по материалам фильмов, альбомы с иллюстрациями и прямые трансляции из Центра мультимедиа. Удобные фильтры – по видам изобразительного искусства и временным периодам – позволяют быстро находить интересующие видеоресурсы и собирать их в свою Медиаколлекцию.