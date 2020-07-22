РЕК откроет в Краснодарском крае первый памятник жертвам Холокоста

Торжественное мероприятие пройдет в четверг, 23 июля, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса.

Открытие мемориала жертвам Холокоста состоится в станице Новощербиновская Щербиновского района Краснодарского края. Памятник будет открыт по программе «Вернуть достоинство», говорится в сообщении.

Краснодарский край – один из крупнейших в России регионов по числу Праведников народов мира – людей нееврейской национальности, во время нацистской оккупации укрывавших у себя евреев, рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи.

Мемориал в Новощербиновской откроется на месте захоронения 202 человек, которые были казнены нацистами 8 сентября 1942 года. Большая часть из этих жертв были евреями – беженцами с территории современных Молдавии и Румынии.

«202 жизни безвинных женщин, мужчин, детей, отнятые здесь нацистами в сентябре 1942 года, конечно, не вернуть. Ниточки новых жизней, которые могли потянуться от них и, в частности, от 55 детей, убитых вместе со своими родными в расстрельной балке, оборваны навсегда. Единственное, что мы можем сделать, чтобы их пребывание на земле и трагический уход с нее, не остались бесследным – хранить память о них. Это – наш вклад в восстановление справедливости на земле», – цитирует пресс-служба президента РЕК Юрия Каннера.