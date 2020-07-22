«Царское Село» покажет рыцарские олифанты из собрания Эрмитажа

Выставка откроется 24 июля в павильоне «Арсенал», сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Публике будут представлены два раритета XVI века – это олифанты (охотничьи рога) из слоновой кости, когда-то входившие в коллекцию царскосельского Арсенала.

На раструбе одного из рогов выполнена рельефная надпись IMFAMTE DOM LVIS (инфант дон Луиш). Ниже с одной стороны – герб Португалии, с другой – крест ордена Христа и армиллярная сфера (астрономический инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил). Первые упоминания об этом олифанте встречаются в 1646 году в книге «Датские памятники» медика, коллекционера и натуралиста Оле Ворма.

Как пишет заведующий Арсеналом Флориан Жиль в одной из своих публикаций, дон Луиш был вторым сыном португальского короля Мануэля I, прозванного Счастливым. Он был отцом Антонио приора Крату, который некоторое время был признан как португальский король.

Второй олифант, который будет представлен на выставке, похож по характеру резьбы и по изображениям на рог дона Луиша. По стилистическим признакам оба олифанта можно отнести к изделиям одной мастерской.

Режим работы: с 10 до 18 часов (вход в экспозицию до 16. 30), выходной день – понедельник.

Продажа билетов – онлайн по сеансам. Нераспроданные билеты на текущую дату поступают в продажу в кассу павильона. Вход по пять человек каждые 15 минут. Экскурсия с предоставлением аудиогида. Для получения аудиогида необходимо оставить залог: 1000 рублей или документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права и т. п.).