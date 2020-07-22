Музей Пушкина представил артефакты из частного собрания коллекционеров Подстаницких

Выставка работает с 22 июля, сообщила пресс-служба музея.

Вниманию широкой публики предлагаются уникальные предметы из собрания известных московских коллекционеров Татьяны и Сергея Подстаницких. Предметы из их коллекции, относящиеся к живописному и прикладному русскому искусству конца XVIII-начала XX века, несколько месяцев будут выставляться в рамках постоянной музейной экспозиции «Пушкин и его эпоха».

Проект включает в себя две выставки. Первая получила название «Наша “Пушкиниана”», ее составили около ста малоизвестных произведений изобразительного и прикладного искусства России XVIII-XIX веков. Среди них миниатюры, пейзажи, портреты, фарфор и жанровые рисунки эпохи, многие из которых непосредственно связаны с биографией великого поэта.

Вторая выставка носит название «Домик коллекционера». В нее вошли более 20 редких и ценных образцов живописи и скульптуры, датированные XIX-XX веками.

22 июля будет открыт Усадебный сад на Пречистинке. Каждый желающий может прогуляться там, отдохнуть и познакомиться с растениями и цветами, узнать связанные с ними легенды и в рамках популярной в XIX веке «Азбуки цветов».