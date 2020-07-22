«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Бег» Молодежного театра Алтая им В.С. Золотухина

Трансляция постановки пройдет 25 июля в 19.00, сообщает пресс-служба проекта.

Спектакль – «восемь снов» по пьесе «Бег» Михаила Булгакова – одного из самых загадочных и, как оказалось, пророческих писателей, отметили в пресс-службе.

«Революция, гражданская война, эмиграция. Уезжают, бегут из России учёные, писатели, художники, военные. Куда, зачем, что их ждёт на чужбине? Редкий человек не хочет знать будущего – своего, близких, страны. А как узнать? Чаще всего обращаемся к пророкам. В своём отечестве, как известно, пророка нет. Или всё-таки есть? Может, просто не видим посылаемые им знаки, не понимаем его аллегорий, не вместе смотрим сны?» – говорится в описании спектакля.

Постановку создал петербургский режиссёр-постановщик Юрий Ядровский. Художником-постановщиком стал другой петербуржец, Александр Мохов. Балетмейстер – Анна-Виктория Истомина из Барнаула, музыку создал барнаульский композитор Виктор Стрибук.

Премьера спектакля состоялась 28 ноября 2014 года. Продолжительность составляет 3 часа 3 минуты, возрастное ограничение - 16+.