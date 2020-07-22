Театр на Малой Бронной откроется премьерой «Бульба. Пир» в сентябре

Об этом рассказал худрук театра Константин Богомолов в интервью ТАСС.

После этого театр представит премьеру «Бесов» по Достоевскому самого Богомолова. Однако как будет развиваться ситуация с требованиями по наполняемости зала, в театре пока не берутся предсказывать, отметил худрук.

По словам Богомолова, театр будет соблюдать распоряжение Роспотребнадзора о половинной наполняемости зала в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что при 50% зала «играть печально и совершенно не хочется».

«Мы очень надеемся, что в сентябре уже появится возможность продавать зал на 100%. Мы ждем распоряжений. Пока спокойно начинаем репетировать и готовиться», – добавил Богомолов.

В начале прошлого сезона в здании Театра на Малой Бронной начались ремонтные работы, завершение которых планировалось через полтора года. На этот период труппа выступает в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе», а также в Театральном центре «На Страстном».