Резиденцию первых королей Ирландии построили на месте древнего сакрального комплекса

Об исследовании ученых сообщает издание Irish Times.

Международная команда археологов использовала в Ирландии технологию дистанционного сканирования местности, обнаружив под землей остатки огромного культового комплекса доисторических времен.

Археологи уверены, что нашли свидетельства существования монументальных храмов железного века, на месте которых была построена резиденция первых королей Ольстера в форте Наван, неподалеку от города Арма.

Форт Наван был древней столицей ирландского Ольстера, а также одним из пяти крупнейших церемониальных центров. О тех временах до наших дней дошли многочисленные легенды, говорится в сообщении.

Как показывает новое исследование, жизнь в этих местах бурлила задолго до первых королей Ольстера и рыцарей. Данные лидарного обследования с воздуха при помощи сканирующего лазера выявили объекты, находящиеся глубоко под поверхностью земли.

Наиболее значимым из них является культовое сооружение, датированное примерно 95 годом до нашей эры. Оно состояло из нескольких кругов деревянных столбов, диаметр наибольшего из которых составляет 40 метров.