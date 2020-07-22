Актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 года

Артист скончался после долгой болезни, сообщили в театре ТАСС.

«Андрей Сиротин долго болел. Сегодня он скончался», – рассказала представитель театра.

Сиротин выступал в театре в качестве приглашенного актера. Дата и место прощания с покойным будут объявлены позже.

Андрей Сиротин родился в 1986 году. Окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в мастерской О. Л. Кудряшова.

В Театре имени Пушкина Сиротин исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова «Принцесса и идиот», премьера которой состоялась в 2010 году. Сиротин снимался в кино, сыграв роли в таких проектах, как «Шериф», «Дирижер», «Достоевский», «Перекрестки судьбы».