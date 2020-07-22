Актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 года

22.07.2020
«Андрей Сиротин долго болел. Сегодня он скончался», – рассказала представитель театра.
Сиротин выступал в театре в качестве приглашенного актера. Дата и место прощания с покойным будут объявлены позже.
Андрей Сиротин родился в 1986 году. Окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в мастерской О. Л. Кудряшова.
В Театре имени Пушкина Сиротин исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова «Принцесса и идиот», премьера которой состоялась в 2010 году. Сиротин снимался в кино, сыграв роли в таких проектах, как «Шериф», «Дирижер», «Достоевский», «Перекрестки судьбы».